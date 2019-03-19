Türkiye Geneli 'Huzur Uygulaması 2019/2' Gerçekleştirildi
56 dakika önce
TÜRKİYE genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi.
TÜRKİYE genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye
Geneli Huzur
Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi. İstanbul
'da da yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Helikopter
destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:52 Kaynak: DHA
İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu
THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi: Yeni Başvurular Haziran'da