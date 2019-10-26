Son Dakika Haberleri: Türkiye geneli huzur uygulaması 20195 denetimleri
Son Dakika Güncel Türkiye geneli huzur uygulaması 20195 denetimleri

Türkiye geneli huzur uygulaması 20195 denetimleri

50 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)İstanbul'un bir çok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)

İstanbul'un bir çok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Cevizli'deki denetimde "Zoro" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Şüpheli görülen kişilerde Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

Türkiye geneli huzur uygulaması 20195 denetimleri

İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:25 Kaynak: DHA
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