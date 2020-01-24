"Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1' - Son Dakika

"Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1"

6 saat önce

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1" kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetim yapılıyor.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1" kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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