Türkiye geneli konut satışları Ekim'de yüzde 2.5 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 azalarak 142 bin 810 adede gerilerken, kredi faizlerindeki düşüşlerin etkisiyle ipotekli satışlardaki artış yüzde 525'i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) konut satış istatistikleri verilerine göre; Türkiye genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 525.1 artarak 50 bin 411 adede yükseldi böylece toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 düzeyine çıktı. İpotekli satışlarda İstanbul yüzde 16.7'lik pay ve 8 bin 408 adetle ilk sırayı alırken, toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54.3 ile Artvin oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.9 azalarak 50 bin 181 adete geriledi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35.1 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.2 artarak 92 bin 629'a çıktı ve ikinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 463 konut satışı ve yüzde 16.7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63.2 oldu. Ankara 10 bin 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.Ankara'yı 6 bin 45 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre Ekim'de yüzde 31.9 azalarak 4 bin 272'ye geriledi. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 43 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 912 ile Antalya, 215 ile Bursa, 192 ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi. (Grafik)