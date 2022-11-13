BBP lideri Mustafa Destici deprem tatbikatı uygulamasına ilişkin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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BBP lideri Mustafa Destici deprem tatbikatı uygulamasına ilişkin görüntülerini paylaştı

13.11.2022 11:50

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen deprem tatbikatında uygulamaya katılan isimlerden biri olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici tatbikat anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de " Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

TATBİKATA DESTİCİ DE KATILDI

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu.

"UNUTMAYALIM Kİ TEDBİR ALMAK YAŞATIR"

Mustafa Destici, tatbikat esnasındaki görüntülerini sosyal medyada hesabından paylaştı. Destici paylaşımda, "#AFAD'ın farkındalığı artırmak için Türkiye çapında gerçekleştirdiği deprem tatbikatına biz de katıldık. #ÇökKapanTutun şeklindeki yönergeyi deprem anı olarak tanımlanan 18.57'de uyguladık. Unutmayalım ki TEDBİR ALMAK YAŞATIR!" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Destici deprem tatbikatına katıldı! Çök-kapan-tutun pozisyonuna geçtiği anları sosyal medyadan paylaştı
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP lideri Mustafa Destici deprem tatbikatı uygulamasına ilişkin görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP lideri Mustafa Destici deprem tatbikatı uygulamasına ilişkin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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