Türkiye genelinde 12 bin ATM ücretsiz kullanılabilecek - Son Dakika

Türkiye genelinde 12 bin ATM ücretsiz kullanılabilecek

11.01.2021 09:09
Türkiye genelinde 12 bin ATM ücretsiz kullanılabilecek, System.String[]

ING Türkiye, özel bankalar ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ATM ağını genişletmeye devam ediyor.

ING Türkiye, özel bankalar ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ATM ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye İş Bankası'nın ardından Akbank ile de iş birliği yapan banka, 12 binden fazla ATM'yi müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, bu kapsamda ATM ağını genişletmeye devam ediyor. Ekim ayında Türkiye İş Bankası Bankamatik'lerini müşterilerinin kullanımına sunan ING, şimdi de Akbank ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birlikleri kapsamında ING müşterileri, aralarında bakiye sorma, nakit çekme, para yatırma, kredi kartı borcu ödeme ve limit sorgulamanın da olduğu işlemleri, İş Bankası Bankamatik'lerinden veya Akbank ATM'lerinden ücretsiz ve sınırsız olarak gerçekleştirebiliyor. QR kod ile para çekme, döviz işlemleri ve kartsız işlemler ise yalnızca ING ATM'lerinden yapılmaya devam edecek.

"İHTİYAÇ DUYDUKLARI AN MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

İki banka ile yapılan iş birliği ile ATM ağlarını 12 kat artırdıklarını söyleyen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, "Banka olarak müşterilerimizin ihtiyaç duydukları an, kolay ve zahmetsizce ATM işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile başlattığımız güç birliğini Akbank ile sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iki anlaşmayla birlikte müşterilerimizin sınırsız olarak kullanımına sunduğumuz 12 binden fazla ATM artık müşterilerimizin hizmetinde. Önümüzdeki yıllarda ortak ATM kullanımının artacağına inanıyor, uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası olarak bu iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Türkiye İş Bankası ve Akbank yetkililerine bu süreçte sağladıkları değerli katkılar için teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)

Türkiye genelinde 12 bin ATM ücretsiz kullanılabilecek

İş Bankası, Türkiye, Akbank, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye genelinde 12 bin ATM ücretsiz kullanılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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