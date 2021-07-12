İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 237 bin kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 15,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24, istihdam oranı 0,1 puanlık yükselişle yüzde 31,9 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 9,2 10,5 10,2 12 9,8 13,6 13,1 12,7 Şubat 9,5 10,7 10,1 11,9 10 13,9 12,7 13,3 Mart 9,5 10,5 10,2 11,9 10 13,9 13,1 13,2 Nisan 9,7 10,5 10,1 11,6 10,2 13,8 13,6 13,8 Mayıs 9,7 10,2 10,3 11,1 10,6 13,7 13,5 13,2 Haziran 9,7 10,2 10,7 11 10,7 13,7 13,2 Temmuz 9,9 10,1 11,1 10,6 10,8 13,9 14,3 Ağustos 10,2 10,1 11,1 10,5 11,2 14,1 12,9 Eylül 10,1 10,2 11,6 10,3 11,5 14,1 12,6 Ekim 10,4 10,2 11,5 10,3 11,6 13,4 12,9 Kasım 10,5 10,2 11,6 10,1 12,2 13,3 13 Aralık 10,3 10,4 12,1 9,9 12,8 13,3 12,7 Yıllık 9,9 10,3 10,9 10,9 12 13,7 13,2 (Sürecek) (Sürecek)

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