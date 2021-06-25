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Türkiye genelinde 249 potansiyel karavan alanı belirlendi - Son Dakika

Türkiye genelinde 249 potansiyel karavan alanı belirlendi

25.06.2021 12:24
Türkiye genelinde 249 potansiyel karavan alanı belirlendi, System.String[]

Salgınla birlikte değişen tatil konsepti sonrasında harekete geçen kalkınma ajansları, ülke genelinde başlatılan potansiyel karavan alanları saha tespit çalışmasını tamamladı.

Salgınla birlikte değişen tatil konsepti sonrasında harekete geçen kalkınma ajansları, ülke genelinde başlatılan potansiyel karavan alanları saha tespit çalışmasını tamamladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce karavan turizmi alanında koordinatör olarak belirlenen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında ülke genelinde 249 potansiyel karavan alanı tespit edildiği aktarıldı.

İlk olarak karavan alanları tespit çalışmalarının KUZKA ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon (UKKF) iş birliğinde TR82 ve TR81 bölgelerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Ardından kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin kendi bölgelerinde yaptığı karavan alanları saha tespit çalışmaları ile ülke geneline yayılmış oldu. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonrasında belirlenen potansiyel alanlar, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından harita üzerine işlenerek rapor haline dönüştürüldü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Potansiyel kamp alanlarının belirlenmesi çalışmalarının, mülkiyet sahibi motivasyonu, çevredeki turizm unsurlarının özgünlüğü, arazi ve iklim uygunluğu, ulaşım kolaylığı ve alanların turizm unsurlarına yakın olması gibi kriterlerin referans alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karavan saha tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm veriler harita üzerine işlenerek ulusal kamp alanları ortaya çıkarıldı. Bu amaçla harita üzerine 'P' harfiyle işaretlenen yerler karavan park alanları, 'Motokaravan' simgesiyle işaretlenen yerler ise karavan kamp alanları olarak belirlendi. Kalkınma ajansları ve kalkınma idareleri tarafından belirlenen 'doğa konsepti', 'kültür konsepti', 'deniz konsepti' ve 'sağlık konsepti' alanları ise harita üzerinde farklı renk kodlarıyla işaretlendi. Buna göre yeşil renkle işaretlenen noktalar 'doğa konsepti'ni, turuncu renkle işaretlenen noktalar 'kültür konsepti'ni, mavi renkle işaretlenen noktalar 'deniz konsepti'ni ve lacivert renkle işaretlenen noktalar ise 'sağlık konsepti'ni ifade edecek şekilde belirlendi. Tespit edilen bu alanlara baktığımızda 217 doğa konseptli kamp alanı sayısal üstünlüğü ile dikkati çekiyor. Diğer kamp alanları ise 20'si kültür, 10'u deniz ve 2'si de sağlık konseptli alan olarak belirlenmiştir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, "Dünya genelinde yaşanan turizm trendlerindeki değişimler nedeniyle turizm amaçlı seyahat alışkanlıkları zaman içinde değişmektedir. Süreç içinde salgının da etkisiyle turistler artık deniz, kum ve güneş konseptini terk ederek, deneyim odaklı faaliyetlere yönelmektedir. Bunlar çadır kampçılığı, doğa yürüyüşleri, hafif zorlu veya zorlu macera faaliyetleri, gastronomi ve kültürel turlar olarak sıralanabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kamp ve karavan faaliyetlerinde çatı sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonuna (UKKF) göre, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye'nin turizm değerlerinin önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Genç, bu potansiyelden yeterince faydalanabilmek için fiziki ve hizmet altyapısının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Genç, "Altyapının gelişmesi durumunda Türkiye'nin Avrupalı karavan kullanıcıları tarafından tercih edildiğini göreceğiz. Kamp ve karavan alanları altyapısının gelişmiş olduğu Avrupa'daki alanlar incelendiğinde bir karavan kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını giderebildiği ve kaliteli zaman geçirebildiği görülmektedir. Biz de kamp alanlarımızın zaman içinde aynı kalitede hizmet verebilecek düzeye gelmesini hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Batı Karadeniz, Türkiye, Turizm, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde 249 potansiyel karavan alanı belirlendi - Son Dakika


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