Narkotik suçları uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye genelinde, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleşen uygulamalarda lokanta, kafe, restoran, pastane, park/bahçe, sahil bantları, internet kafeler ile metruk bina ve kamuya açık yerler denetlendi.

Uygulamalar ülke genelinde 11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personelin katılımıyla gerçekleşti. Denetimler sırasında, 372 bin 725 şahıs kontrol edilip 986 aranan şahıs yakalandı ve 49'u gözaltına alındı. 111 şahsa idari ve 59 şahsa adli olmak üzere toplamda 170 şahsa işlem uygulandı.

3 bin 407 araca idari para cezası uygulandı, 375 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca, 55 av tüfeği, 12 adet kesici delici alet, 11 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.