Türkiye genelinde 5 bin 305 şişe kaçak alkollü içki yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkiye genelinde 5 bin 305 şişe kaçak alkollü içki yakalandı - Son Dakika

Türkiye genelinde 5 bin 305 şişe kaçak alkollü içki yakalandı

7 saat önce

Toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması ve alkollü içki kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının görünürlüğünün arttırılması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimlerince 81 il ve 43 ilçede "Alkol" kod...

Türkiye genelinde 5 bin 305 şişe kaçak alkollü içki yakalandı, System.String[]

Toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması ve alkollü içki kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının görünürlüğünün arttırılması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimlerince 81 il ve 43 ilçede "Alkol" kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Operasyon kapsamında 2 bin 124 personelden oluşan 757 ekibin katılımıyla 831 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi, 141 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı ve 5 aranan şahıs yakalandı.


Yapılan aramalarda; 5 bin 305 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve 2 bin 178 litre sahte alkollü içki, 4 adet sahte alkollü içki imalathanesi, 5 bin 428 litre etil alkol, 2 bin 740 adet içki aroması, 374 adet boş şişe, bin 255 adet içki şişesi kapağı, 26 bin 703 adet sahte bandrol, 14 bin 61 içki etiketi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 742 adet mermi, 18 bin 880 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2.852 paket kaçak sigara ve 480 adet puro/sigarillo, 14 kg sarmalık kıyılmış tütün, 785 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ayrıca 25 adet işyerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak, alkollü içki kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi
Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi

Son Dakika Haberleri
21:20 23 yıldır aranan Klimt tablosu, çalındığı müzenin duvarında mı saklıydı? - Son Dakika
21:08 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Son Dakika
21:06 Erdoğan-Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:05 Sözcü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi olmamıştır" - Son Dakika
21:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:00 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
20:47 Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı - Son Dakika
20:00 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık - Son Dakika
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:26:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye genelinde 5 bin 305 şişe kaçak alkollü içki yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]