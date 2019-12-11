Türkiye genelinde 5 bin 305 şişe kaçak alkollü içki yakalandı - Son Dakika

Toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması ve alkollü içki kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının görünürlüğünün arttırılması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimlerince 81 il ve 43 ilçede "Alkol" kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyon kapsamında 2 bin 124 personelden oluşan 757 ekibin katılımıyla 831 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi, 141 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı ve 5 aranan şahıs yakalandı.



Yapılan aramalarda; 5 bin 305 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve 2 bin 178 litre sahte alkollü içki, 4 adet sahte alkollü içki imalathanesi, 5 bin 428 litre etil alkol, 2 bin 740 adet içki aroması, 374 adet boş şişe, bin 255 adet içki şişesi kapağı, 26 bin 703 adet sahte bandrol, 14 bin 61 içki etiketi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 742 adet mermi, 18 bin 880 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2.852 paket kaçak sigara ve 480 adet puro/sigarillo, 14 kg sarmalık kıyılmış tütün, 785 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ayrıca 25 adet işyerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak, alkollü içki kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. - ANKARA