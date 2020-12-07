Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
07.12.2020 05:48
Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik süren sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.
Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik süren sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.
Türkiye genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Covid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Tedbirler kapsamında hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade etti. Türkiye geneli 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona ererken vatandaş hareketliliği başladı. - ANKARA
Son Dakika Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı