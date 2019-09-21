Son Dakika Haberleri: Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı
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Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:05 
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