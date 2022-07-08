Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması: Bin 707 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması: Bin 707 kişi yakalandı

08.07.2022 12:33
Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması: Bin 707 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda bin 707 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması ve aranan araçların bulunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 2 bin 909 ikamet ve 5 bin 498 noktada yapılan uygulamalarda 11 bin 243 ekip ve 36 bin 904 personel görev aldı.

Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 707 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında "adam öldürme" suçundan 12, "hırsızlık suçundan" 252, "yaralama" suçundan 218, "cinsel" suçlardan 23, "yağma" suçundan 41, "dolandırıcılık" suçundan 116, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 62, "FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs bulunmaktadır. Ayrıca 6'sı çocuk olmak üzere toplam 10 kayıp şahıs bulunmuştur. Aranan araç uygulamaları sonucunda ise 352 aranan şahıs yakalanırken, 2 bin 220 araca idari yaptırım uygulandı. 396 araç ise trafikten men edildi ve 5 çalıntı araç ile 137 şahsa sürücü belgesi bulunmadığından işlem yapıldı. 8 araçta ise çenç şüphesi tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 154 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1,13 gram eroin, 85 gram bonzai, 10 kök Hint keneviri ve 9,05 gram metamfetamin ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması: Bin 707 kişi yakalandı - Son Dakika

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