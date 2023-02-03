Sokak köpeği sürüsü, caddede yürüyen vatandaşı kovaladı - Son Dakika
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Sokak köpeği sürüsü, caddede yürüyen vatandaşı kovaladı

03.02.2023 11:47

Son dönemde can kaybı ve yaralanmalara yol açan başıboş sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Manisa'da caddede yürüyen bir vatandaşa yaklaşık 8 sokak köpeği saldırdı.

Yurdun pek çok kentinde vatandaşları tehdit eden ve son olarak Van'da küçük bir kız çocuğunun can vermesine yol açan başıboş sokak köpeği sorunu, bu kez kendini Manisa'da gösterdi.

CADDEDE YÜRÜRKEN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Şehzadeler ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, caddede yürüdüğü sırada köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, can havliyle kaçmaya başlayan vatandaşı yaklaşık 8 sokak köpeğinin kovaladığı görüldü.

Başıboş sokak köpeği sürüsü, caddede yürüyen vatandaşa saldırdı

TURİSTLERE DE SALDIRMIŞLARDI

Dün de gözde tatil lokasyonlarımızdan Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde kayak tatili yapmak için gelen turistlere, alanda bulunan sokak köpekleri saldırmıştı. Ondan fazla köpek, pistte kayan turistlerin üzerine koşunca kayak yapan şahıslar önce kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Turistler hemen ardından ise pistten çıkarak park halinde olan bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin müdahalesi sonrasında köpekler alandan uzaklaşırken turistlerin olayı yaralanmadan atlattıkları öğrenildi.

Başıboş sokak köpeği sürüsü, caddede yürüyen vatandaşa saldırdı
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Sokak Köpeği, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeği sürüsü, caddede yürüyen vatandaşı kovaladı - Son Dakika


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