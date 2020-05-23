Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından Antalya'nın cadde, sokak ve meydanlarında sessizlik hakim oldu.