Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi

27.11.2020 14:17
Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi, System.String[]

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde yer alan 100 saatlik zorunlu eğitim kapsamında mevzuatlarla ilgili Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, Emlakçılar Odaları ve Dernekleri Başkanlarıyla uzaktan eğitim programı sistemiyle bir toplantı yaptı.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde yer alan 100 saatlik zorunlu eğitim kapsamında mevzuatlarla ilgili Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, Emlakçılar Odaları ve Dernekleri Başkanlarıyla uzaktan eğitim programı sistemiyle bir toplantı yaptı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, geçmiş dönemlerde alınan onaylı belgelerin geçerli olduğunu belirterek "Geçmiş dönemlerde Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi onaylı belgesini almış olanların belgeleri geçerli olup ve zorunlu eğitim sertifikası almasına gerek yoktur. Özellikle bunu ticarete döken ve dökmeye çalışan bazı şirketlere itibar edilmemesi en sağlıklı ve güvenilir bilgiyi şahsımdan veya odamızdan almanızı istirham ederim. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarda artık yetki belgesi alacak olan emlak işletmelerinin eğitim almaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az 100 saatlik eğitimde başarılı olma şartı getirildi. Yetki belgesi almış olanlar da eğitim almak zorunda. Yetki belgesi almış olan emlak işletmeleri için de bu şart aranmaktadır. Bu kapsamda işletmeye yetki belgesi alınmış olsa da Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az 100 saatlik eğitimde başarılı olduklarına dair bir belgeleri olmaları gerekiyor" dedi.

Kişinin söz konusu şarta haiz olunduğunu gösteren belgenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini kaydeden Taflan "Konuya ilişkin muafiyetlerde 'Sorumlu emlak danışmanların orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda eğitim şartı aranmıyor. Ayrıca MEB veya Üniversite onaylı/imzalı sertifikada belirtilen eğitim süresinin 100 saatin altında olmaması da gerekiyor. Örneğin; eğitim süresi 50 saat olarak belirtilmişse 50 saat daha eğitim alınarak kişinin sertifikalandırılması gerekiyor" diye konuştu. - TRABZON

Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi

Ali Taylan, Türkiye, Milli, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi         
13:21
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü         
11:25
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı         
10:55
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 14:44:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei