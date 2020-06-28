Türkiye genelinde emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi yapıldı - Son Dakika

Türkiye genelinde emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelinde ihbarlı emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik trafik denetimlerinde, 22 bin 217 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelinde ihbarlı emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik trafik denetimlerinde, 22 bin 217 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

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EGM'den yapılan açıklamada, yaygın trafik denetimleri yoluyla ihlalleri azaltmanın tüm dünyada trafik güvenliği için temel ilke kabul edildiği, denetimlerin etkin şekilde yapılmadığında çeşitli kural ihlallerinin arttığının görüldüğü belirtildi.

Sürücülerin Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) ve trafik ekiplerinin bulunmadığı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve ekseriyetle emniyet kemerlerini de takmadıklarının gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 24-25 Haziran'da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik özel denetimin yapıldığı bilgisi verildi.

688 araç trafikten men edildi

Uygulamalarda 100 bin 362 araç/sürücüsünün denetlendiği, 22 bin 217 kişiye, emniyet kemeri kullanmamaktan, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve kırmızı ışık ihlalinden dolayı 22 bin 803 cezai işlem yapıldığı kaydedildi.

Denetimlerde 688 aracın trafikten men edildiği ve 41 sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu aktarılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:05 Kaynak: AA

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