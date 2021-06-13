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Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı

13.06.2021 10:10
Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde dün Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması düzenlendi. Operasyonda toplam bin 964 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirdi.

2 BİN 962 İKAMETE ARAMA YAPILDI

11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2.962 ikamette arama yapıldı.

BİN 964 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480 şüpheli, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243 şüpheli, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şüpheli, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şüpheli, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şüpheli olmak üzere; 854'ü hükümlü 1.110'u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 1.964 şüpheli yakalandı.

365 ARACA İDARİ YAPTIRIM

Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şüpheli yer alırken, 3'ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şüpheli bulundu. Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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