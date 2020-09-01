Türkiye genelinde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Türkiye genelinde FETÖ operasyonu
Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, çok sayıda polis önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon yapılan bir adreste Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokaktaki bir binaydı. Polislerin burada da arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.
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