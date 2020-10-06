Geçici plakalı taşıtlara denetim - Son Dakika

Geçici plakalı taşıtlara denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Geçici Plakalı Taşıtlara yönelik denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Geçici plakalı taşıtlara denetim, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, Geçici Plakalı Taşıtlara yönelik denetim gerçekleştirildiğini bildirdi. Denetimlerde, 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 araca da geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya plakanın süresi bittiği halde kullandığı tespit edilerek işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları' başlıklı 25'inci maddesi doğrultusunda Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönetmeliğinde geçici 'trafik belgeleri ve geçici plakaların' verilme esasları belirlenmiştir. Ancak son günlerde; 'A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi'ne istinaden 'prototip veya yol testi' yapacak olan araçlar için düzenlenen 'T' geçici plakaların zemini sarı, harf ve rakamları siyah olması zorunlu iken bu uygulamanın suistimal edilerek; Plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluştuğu, Araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıkları gözlemlendi ve bu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında 24 saat esasına göre 'Geçici Plakalı Taşıtlara' yönelik Özel Denetim yapıldı."

Söz konusu denetimlerde, tarife uymayan taşıtlara işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Denetimde; Başta İstanbul ve Muğla illerinde lüks sınıfında yer alan 10 adet aracın yukarıda açıklandığı şekilde, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluşan geçici plakayla trafikte seyrettiği tespit edilmiş ve trafik yönünden uygulanan idari yaptırımın yanında, konunun mali ve vergi yönünden incelenmek üzere Maliye birimlerine, plakalardaki usulsüzlük boyutuyla ilgili olarak ise TŞOF'a gerekli bildirimler yapıldı. Ayrıca diğer illerde yapılan denetimlerde; 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı, tespit edilerek işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimizin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları amacıyla kurallara uymaları ve bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Geçici plakalı taşıtlara denetim
Geçici plakalı taşıtlara denetim
Geçici plakalı taşıtlara denetim
Geçici plakalı taşıtlara denetim
Geçici plakalı taşıtlara denetim
Geçici plakalı taşıtlara denetim

Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geçici plakalı taşıtlara denetim - Son Dakika

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