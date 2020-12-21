Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
21.12.2020 07:52
Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntülerİSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık...
Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler
Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler
Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler
Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Son Dakika Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor Mutasyona uğrayan korona kabusu devam ediyor! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolcular karantinaya alındı "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü