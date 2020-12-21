Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntülerİSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık...

Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

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