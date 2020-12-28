Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

28.12.2020 08:31

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda, dördüncüsü 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Aralık, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu Yaptığı canlı yayında "İntihar edeceğim" dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi         
07:28
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler         
00:27
Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi         
22:38
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti         
20:17
Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir         
19:47
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 08:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei