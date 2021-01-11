Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok!

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