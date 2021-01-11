Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
11.01.2021 07:50
Trafikten görüntü Vatandaşların toplu taşıma araçlarına yürümesi Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşla Kalabalıktan görüntü Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde...
Trafikten görüntü
Vatandaşların toplu taşıma araçlarına yürümesi
Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşla
Kalabalıktan görüntü Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
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