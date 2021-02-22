Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

22.02.2021 05:01
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 19 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 19 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kabine Toplantısı, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş'a olay sözler: Düşüncesiz ve inanılmaz cimri
Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var         
00:11
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor         
22:59
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca, ormanda donmak üzereyken bulundu Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca, ormanda donmak üzereyken bulundu         
21:52
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası         
21:32
Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt         
20:37
Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı         
20:00
Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü         
17:31
Şarkıcı Alpay'dan çok tartışılacak Zeki Müren sözleri: Türk Sanat Müziği'ni katletti Şarkıcı Alpay'dan çok tartışılacak Zeki Müren sözleri: Türk Sanat Müziği'ni katletti         
17:02
Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı         
16:10
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi         
12:40
Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış         
12:25
Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi         
11:29
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 06:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei