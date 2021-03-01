Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

01.03.2021 05:05
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kabine Toplantısı, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


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