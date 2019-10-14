Son Dakika Haberleri: Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi - 1
Son Dakika Güncel Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi - 1

Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi - 1

58 dakika önce

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR İSTNBUL DHATürkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20194 denetimleri gerçekleştirildi.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR İSTNBUL DHA

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20194 denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Ümraniye'deki Aspar isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Ümraniye ve Şişli'de durdurulan araçlardaki kişiler ile şüpheli yayaların üzerleri aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi - 1

Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 17:58:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi - 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]