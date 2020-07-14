TÜRKİYE GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI 1- KADIKÖY - Son Dakika

TÜRKİYE GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI 1- KADIKÖY
TÜRKİYE GENELİNDE 'HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Huzur Denetimlerinde polis ekipleri, şüpheli buldukları araçları tek tek durdurarak arama yaptı.
TÜRKİYE GENELİNDE 'HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Huzur Denetimlerinde polis ekipleri, şüpheli buldukları araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Denetimlere polis helikoptere de havadan destek verdi.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetime Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Polisler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu. Otomobiller içinde aramalar yapılırken araçta bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği ile de otomobillerde aramalar yapıldı. Denetimlerde ehliyetine alkolden el konulan bir sürücüye cezai işlem uygulanırken eşi, polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 02:33 Kaynak: DHA
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