Afyonkarahisar'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

22.09.2022 13:45
Afyonkarahisar'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Afyonkarahisar'a geldi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Afyonkarahisar'a geldi.

Zafer Meydanı'nda konuşlanan tırda, mobil sınıfta ilkokul öğrencileri polislerden trafik eğitimi aldı.

Öğrenciler daha sonra özel hazırlanan alanda pedallı araba kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Eğitimlerin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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