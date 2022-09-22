Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da öğrencilere 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda eğitim verildi - Son Dakika

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