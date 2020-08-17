Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin...
Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu ve rekor seviyeye ulaştı.
Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu ve rekor seviyeye ulaştı
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:27
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin... - Son Dakika Ekonomi
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