Türkiye genelinde "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılacak - Son Dakika

Türkiye genelinde "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılacak

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde yarın valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağını bildirdiBakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyle kontrollü sosyal hayat döneminde,...

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde yarın valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağını bildirdi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyle kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il Valiliğinin talimatlandırıldığı belirtildi.

Daha önce genelgelerle her bir iş yeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin belirlendiği hatırlatılan açıklamada, "Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Fiziki mesafeye dikkat edilecek

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağı kaydedildi.

Denetim ekiplerinin, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak - Son Dakika
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