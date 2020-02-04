Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç dayanım ortalaması düşük - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç dayanım ortalaması düşük - Son Dakika

Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç dayanım ortalaması düşük

17 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç dayanım ortalaması düşük, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç dayanım ortalamasının 10 megapascal dolaylarında olduğuna dikkat çekerek, depreme dayanıklı bir binada ise 30 megapascal basınç dayanımının gerektiğini vurguladı.


ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem'de bu hafta Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Bekir Topçu "Deprem ve Beton" konusunda bilgiler verdi.


Elazığ depreminin ardından, depremin ve hasarlarının en önemli yapı malzemesi olan betonla olan bağlantısını anlatan Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, depremde yıkılan binaların malzemelerinin yeterince kaliteli olması durumunda aynı yıkımın yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, bir mühendislik malzemesi olan betonun kalitesinin ülke genelinde düşük olduğuna dikkat çekti. Mühendislik hizmeti alınmış olması durumunda binaların depremde yıkılmayacağını söyleyen Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, mühendislik desteği ile beton kalitesinin artacağını, 25-30 megapascal beton dayanımı olan binaların inşa edilebileceğini vurguladı.


Yıkılan binalar incelendiğinde düşük dayanımdan dolayı kolon ve kirişlerde ciddi parçalanmalar gözlendiğini ifade eden Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, betonun yapıya gelen düşey yükleri taşıyabilmek için belli bir basınç dayanımına sahip olması ve yapıda kullanılan demirlerin paslanmasını önleyecek bir ortamı sağlaması gerektiğini belirtti. Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç dayanım ortalamasının 10 megapascal dolaylarında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, depreme dayanıklı bir binada ise 30 megapascal basınç dayanımının gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. İlker Bekir Topçu yüzde 92'si fay hatları ile dolu ülkemizde yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesinin ve yeni yapılacak binalarda 30 megapaskal dayanımın sağlanmasının ve mühendislik hizmeti ile kaliteli betonların üretilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR

Bekir Topçu, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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