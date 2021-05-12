Türkiye genelinde Nisan ayında 95 bin 863 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

İpotekli konut satışları Nisan ayında 17 bin 514 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 78 bin 349 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.

Nisan ayında 29 bin 212 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 66 bin 651 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,8 oldu. Ankara 7 bin 257 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 975 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 6,5 azaldı

Ocak-Nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları yüzde 4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Nisan ayında 4 bin 77 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,0 artarak 13 bin 964 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. - İSTANBUL