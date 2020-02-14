Türkiye genelinde Ocak ayında 113 bin 615 adet konut satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye genelinde Ocak ayında 113 bin 615 adet konut satıldı - Son Dakika

Türkiye genelinde Ocak ayında 113 bin 615 adet konut satıldı

14 dakika önce

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında bir artış var. Genel ekonomimizdeki düzelme toplumun bütün kesimlerine yayılmış durumda. Bu olumlu hava özellikle 2019'un Ağustos ayından itibaren inşaat sektöründe de net bir şekilde görülmeye başlandı.

Türkiye genelinde Ocak ayında 113 bin 615 adet konut satıldı, System.String[]

"Konut satışlarındaki artış ipotekli konut satışlarından kaynaklanıyor"

Genel faiz oranlarının ve konut kredi faiz oranlarının konut satışlarında artışının çok belirleyici olduğunu görüyoruz. Geçen yıl Ocak ayında 6 bin 537 olan ipotekli konut satışlarının bu yıl 42 bini geçtiğini görüyoruz. Yani yüzde 546 artış söz konusu. Dolayısıyla konut satışlarındaki net artış çok net bir şekilde ipotekli konut satışlarından kaynaklanıyor. Genel faiz oranları da yüzde 10'un altına düştüğü için mevduat faizler yüzde 8'ler 9'lar seviyesinde gezdiği için orada kendi imkanlarıyla peşinat yatırarak konut alan insanlarımızın da bir miktar oraya doğru hareket ettiğini ve peşin alımlarında diğer konut satışı dediğimiz bölümde yer aldığını, bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Yani genel faiz hadleri ekonominin gidişatının olumlu ya da olumsuz anlamda en çok belirleyen unsur olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bizler de birkaç aydır net bir şekilde gördüğümüz tabloyu Ocak ayında daha netleşmiş olarak gördük.

"Birinci el konutlarda ivmelenme var; konut sektörü toparlanıyor"

Ocak ayıyla birlikte konut satışları da çok iyi bir yere geldi. Burada birinci el konut satışlarına vurgu yapmam lazım. Birinci el konut satışları, yani üreticilerin üretip de sattığı konutlar, sıfır konutlar, çok önemli. Orada bir miktar yukarı doğru ivmelenme var ama yeterli değil. Ocak başında hükümetimizin desteğiyle kamu bankalarımız konut kredi faizlerini birinci el konutlar için 0.79'a çekmişti. Bu çok önemli bir düzenlemeydi. Onun etkilerini Şubat'ta ve Mart'ta daha fazla göreceğiz. Ocak ayına da yansımış tabi ama daha nisbi bir yansıma söz konusu. İnsanlar bunu daha çok Ocak'ın 15'inden sonra hissedebildi. Yani kısaca veriler moral verici.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:36 Kaynak: Bültenler
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