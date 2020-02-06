Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim - Son Dakika

Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim

6 saat önce

Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan denetimlerde, 329 araç trafikten men edildi.

Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim, System.String[]

Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan denetimlerde, 329 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarı döneminin başlamasıyla velilerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde 3-4-5 Şubat'ta okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 42 bin 620 araç/sürücü denetlendi, 558 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı belirlendi, 329 araç trafikten men edildi,

4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 2 bin 422 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Türkiye, Huzur, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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