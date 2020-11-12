Türkiye genelinde online akademik değerlendirme sınavı yapılacak - Son Dakika

Türkiye genelinde online akademik değerlendirme sınavı yapılacak

12.11.2020 10:03
Türkiye genelinde online akademik değerlendirme sınavı yapılacak, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise kademesi akademik değerlendirme sınavı, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle ücretsiz ve online olarak tüm öğrencilerin katılımına açık olacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise kademesi akademik değerlendirme sınavı, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle ücretsiz ve online olarak tüm öğrencilerin katılımına açık olacak. 4. sınıf sınavı 15 Kasım Pazar günü; 5, 6, 7 ve 8. sınıf sınavları 14 Kasım Cumartesi günü; 9, 10, 11 ve 12. sınıf sınavları ise 21 Kasım Cumartesi tüm öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz şekilde yapılacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, sosyal sorumluluk bilinci ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise kademesi için online akademik değerlendirme sınavını tüm öğrencilerin katılımına açtı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Her çocuğun iyi eğitim alma hakkını gözeterek, online akademik seviye değerlendirme sınavımızı sadece Doğa Kolejine değil, Türkiye genelindeki tüm öğrencilerimizin başvuru ve katılımına açtık. Pandemi sürecinde her çocuğun eğitim-öğretim hakkından eşit şekilde yararlanması ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ödev ve sorumluluğumuzu yerine getirmek, ülkemize borcumuzdur" dedi.

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRME ŞANSI YAKALAYACAK

Lüle, "Uygulayacağımız online akademik seviye değerlendirme sınavına katılan öğrencilerimiz, 2020-2021 akademik yılının ilk çeyreğinde konu ve kazanım bazlı akademik geribildirim alacak. Sınava katılan o¨gˆrenciler aynı zamanda Tu¨rkiye geneli bir sıralama elde ederek kendilerini degˆerlendirme şansı yakalayacak" diye konuştu.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıfların sınav kapsamı akademik yılın ilk c¸eyreğindeki konu ve kazanımları kapsarken; 12. sınıf öğrencileri için sınav kapsamı TYT konularından oluşacak. Sınava katılım için Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmazken, kurum dışından sınava katılmak isteyen öğrenciler Doğa Kolejinin kurumsal web sayfası www.dogakoleji.k12.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Kayıtlar kontenjanlarla sınırlı, ücretsiz ve Türkiye genelindeki tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak. Sınava kayıt ve bilgi almak için başvuru.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilecek.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Türkiye, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde online akademik değerlendirme sınavı yapılacak - Son Dakika


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