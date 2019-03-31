Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
2 saat önce
- Okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmesi Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi - Okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı MARDİN (AA) Mardin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.
- Okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmesi Türkiye
genelinde oy verme işlemi sona erdi
- Okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı
MARDİN (AA) Mardin
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sandıklar, okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:55 Kaynak: AA
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