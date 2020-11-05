Türkiye genelinde radar denetimde 26 bin 88 hız ihlali belirlendi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetimlerinde 26 bin 88 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 1-2 Kasım tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Bu dönemde 37 bin 510 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 26 bin 88 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ve işlem yapıldığı bildirilerek denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, ülke genelinde 2020 yılının 9 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 41'inin hız kuralının ihlal edilmesine bağlı meydana geldiği, bu kazaların da önemli bir kısmının cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde olduğunun istatistiklerden anlaşıldığı bildirildi.