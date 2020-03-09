Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı - Son Dakika

Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı

31 dakika önce

Ülke genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 344 araç trafikten men edildi, 18 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı, System.String[]

Ülke genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 344 araç trafikten men edildi, 18 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7- 8 Mart'ta Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda 22 bin 384 hız ihlali tespit edildi.

Denetimlerde 344 araç trafikten men edildi, 18 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 24 bin 171 trafik kural ihlali tespit edilerek, sorumluları hakkında işlem yapıldı. Ayrıca sürücüler, hız ihlalleri konusunda bilgilendirildi.

Türkiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

Son Dakika Haberleri
21:20 - Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü
21:17 - Ateşkes sonrası İdlib'teki enkaz görüntülendi
21:16 Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı
21:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hafter ile görüştü
21:15 Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:25:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]