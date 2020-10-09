Türkiye genelinde DASK'lılık oranı yüzde 56'ya ulaştı - Son Dakika

Türkiye genelinde DASK'lılık oranı yüzde 56'ya ulaştı

09.10.2020 12:59
Türkiye genelinde DASK'lılık oranı yüzde 56'ya ulaştı, System.String[]

Kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının ve sigorta bilincinin artması için çalışmalar yürüten DASK'ın, Türkiye genelinde yüzde 56'lık sigortalılık oranı bulunuyor.

Kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının ve sigorta bilincinin artması için çalışmalar yürüten DASK'ın, Türkiye genelinde yüzde 56'lık sigortalılık oranı bulunuyor.

DASK'tan Sigorta Haftasına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Zorunlu Deprem Sigortası karnesi ile afet yönetimi ve hasar ödemesi alanında yapılan çalışmaları paylaştı.

Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 56 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Sigorta Haftası'nın Türkiye'de sigorta farkındalığının yükselmesi açısından önem taşıdığını ve DASK'ın kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının yükselmesi için pek çok çalışma yaptığını belirtti.

Güler, şunları kaydetti:

"17 Ağustos Marmara Depremi'nin ardından kurulan DASK, depremden sonra hayatın kaldığı yerden devam etmesini sağlama hedefiyle 20 yılda pek çok çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen bu çalışmalar sonucunda bugün Türkiye'deki her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına alındı. DASK olarak depremlerin ardından hızla sahaya inerek depremin neden olduğu yaraları sarmak için çalışmaya başladık.

20 yılda depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon TL ödeme yaptık. Bu ödemenin 220 milyon TL'sini Elazığ'da yaşanan son depremde gerçekleştirdik. Yüzde 56 sigortalılık oranına ulaşarak yolun yarısını geride bırakmaktan mutluluk duymakla birlikte, daha gidecek yolumuz olduğunun da farkındayız. Türkiye'de deprem güvencesiz konut bırakmama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Hasar yönetimindeki başarı DASK'a duyulan güveni artırıyor

Güler, DASK'ın, depremlerde edindiği deneyimle afet yönetimini geliştirirken, depreme hazır olmak için operasyonel ve finansal gücünü artıracak çalışmalar yürütmeye büyük önem verdiğini bildirdi.

Depremlerin ardından hasar yönetimi için atılacak adımların hızla uygulamaya konulduğunu belirten Güler, şunları ifade etti:

"Arama kurtarma çalışmaları devam ederken biz de DASK olarak eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından da bir hafta içinde eksperlerimizi sahaya gönderiyoruz. Hasar yönetimindeki başarımızın ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını vaktinde almasının DASK'a duyulan güvenin temel unsurlarından biri olduğunu biliyoruz. DASK ile kurduğumuz başarılı sistem sayesinde yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri de alarak, bugün 25 milyar TL'ye ulaşan toplam hasar ödeme gücümüzle depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemize önemli bir avantaj sağlıyoruz."

Hasar dosyaları artık e-devlet üzerinden takip edilebilecek

DASK'ın, e-devlet üzerinden sunduğu hizmetlere yenilerini eklediğini, sigortalıların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla açılan hizmetleri Sigorta Haftası'nda duyurmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Güler, "E-devlet üzerinden sunduğumuz hizmetler kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sahipleri bugüne kadar sistem üzerinden poliçelerini görüntüleyebiliyorlardı. Şimdi hizmetlerimizi daha da ileri taşıyoruz ve e-devlet üzerinden işlem yapabilme kolaylığının hasar yönetimi süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Böylelikle DASK'ın e-devlet üzerinden sunduğu yeni hizmetler kapsamında poliçe sahipleri kendilerine ait deprem hasar dosyalarının durumlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek ve eksik evraklarını direkt sistem üzerinden hasar dosyalarına iletebilecek.

Ayrıca deprem sonrasında çağrı merkezi, IVR, web sitesi gibi ihbar kanallarının yanında e-Devlet üzerinden de hasar ihbar bildiriminde bulunabilecek.

Marmara Bölgesi yüzde 67'lik sigortalılık oranıyla ilk sırada

Bölgesel bazda bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 67'lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranları Ege Bölgesinde yüzde 54, İç Anadolu'da yüzde 52, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yüzde 48, Karadeniz'de yüzde 45 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 44 düzeyinde seyrediyor.

Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya'da yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.

Ocak 2020'de yaşanan Elazığ depreminin ardından Elazığ'daki sigortalılık oranı yüzde 35'ten yüzde 50'ye ve Malatya'da sigortalılık oranı yüzde 38'den yüzde 50'ye yükseldiği görülüyor.

Türkiye genelinde DASK'lılık oranı yüzde 56'ya ulaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türk Lirası, Türkiye, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye genelinde DASK'lılık oranı yüzde 56'ya ulaştı - Son Dakika Ekonomi

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