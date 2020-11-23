Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

23.11.2020 05:01
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


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