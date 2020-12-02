Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

02.12.2020 06:19

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun sürebilen hasara neden oluyor Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama: Tehlike bertaraf edilir ama açıklanmaz Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı         
00:13
Ellen Page transeksüel olduğunu açıkladı, Elliot ismini aldı Ellen Page transeksüel olduğunu açıkladı, Elliot ismini aldı         
23:41
Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu         
22:32
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu         
12:32
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 06:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei