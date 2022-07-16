Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

16.07.2022 20:49
Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 8-14 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 8-14 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, yakalanan düzensiz göçmenlerin 2 bin 293'ünün Afgan, 321'inin Pakistanlı olduğu belirtildi.

Gözaltında bulunan düzensiz göçmenlerden 1897'si Afgan, 232'si Pakistanlı olmak üzere toplam 2 bin 464'ünün sınır dışı edildiği, aynı tarihlerde 2 bin 159 kişinin de ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.

1 Ocak-14 Temmuz tarihlerinde ise 32 bin 416'sı Afgan, 6 bin 991'i Pakistanlı toplam 54 bin 475 göçmenin sınır dışı edildiği, 176 bin 896 kişinin de ülkeye girişlerinin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, ayrıca geri gönderme merkezlerinde 7 bin 185 Afgan, 4 bin 103 Pakistanlı toplam 17 bin 256 düzensiz göçmenin bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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