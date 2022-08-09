Temmuzda trafik kazalarında 260 kişi öldü - Son Dakika
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Temmuzda trafik kazalarında 260 kişi öldü

09.08.2022 14:13
Temmuzda trafik kazalarında 260 kişi öldü

TÜRKİYE genelinde, temmuz ayında, 41 bin 763 trafik kazası meydana geldi.

TÜRKİYE genelinde, temmuz ayında, 41 bin 763 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 260 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 297 kişi de yaralandı. İlk 7 ayda, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 1180 oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye genelinde 213'ü ölümlü, 18 bin 693'ü yaralanmalı, 22 bin 857'si hasarlı olmak üzere toplam 41 bin 763 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 30 bin 297 kişi yaralandı, 260 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 1180'e çıktı. Temmuz ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 4 bin 503 kaza meydana geldi, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari oldu. Temmuzda 19 bin 254 sürücü de alkollü olarak araç kullanırken yakalandı. Denetimlerde 1 milyon 661 bin 318 trafik cezası uygulanırken, 108 bin 676 araç ise trafikten menedildi.

Öte yandan trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları, şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Temmuzda trafik kazalarında 260 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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