Nallıhan'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Nallıhan'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

29.09.2022 16:30
Nallıhan'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

Türkiye genelinde trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik Nalıhan'da da Şehit Hulki Beydili Kavşağında gerçekleşti.

Türkiye genelinde trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik Nalıhan'da da Şehit Hulki Beydili Kavşağında gerçekleşti.

Etkinliğe Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, Nallıhan İlçe Jandarma Komutanı Hami Akbaba ve öğrenciler katıldı.

Yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yaya çizgileri kırmızıya boyandı.

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Kütahya Valiliğinin 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' Beypazarı'nda Kütahya Valiliğinin 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' Beypazarı'nda Midyat'ta 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı Midyat'ta 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı
Kaynak: AA

Hisarcık, Nallıhan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nallıhan'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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