Yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yaya çizgileri kırmızıya boyandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Nallıhan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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