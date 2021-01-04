Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
04.01.2021 07:50
Otobüsten inen ve otobüse binen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar Metrobüs Cevizlibağ durağı Durakta bekleyen vatandaşlar Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde...
Otobüsten inen ve otobüse binen vatandaşlar
Trafikte ilerleyen araçlar
Metrobüs Cevizlibağ durağı
Durakta bekleyen vatandaşlar Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
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