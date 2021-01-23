Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlaması dün 21'de başladı - Son Dakika

Kalabalık cadde ve meydanlar. Korona virüse rağmen yoğun olan noktalar ve trafik. Hepsi yerini sakinliğe bıraktı. Yurt genelinde sekizincisi uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması devam ediyor. Önceki akşam saat 21'de başlayan kısıtlama öncesi yine hareketlilik vardı. Özellikle İstanbul'da market ve bakkallar yoğundu. Saatler ilerledikçe trafik de yoğunluktan nasibini aldı; zaman zaman durma noktasına geldi. O anlar drone kamerasına da yansıdı. Kısıtlamanınn başlamasıyla ekipler de denetim için yollara çıktı, sokakta olanla riçin evrak kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler cumertesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Restoranlar da paket servise devam edecek. Uygulama 25 Ocak pazartesi sabah 5'te sona erecek.

-İHA-