Türkiye genelinde yapılan uygulamada 3 bin 320 kişi yakalandı - Son Dakika

Türkiye genelinde yapılan uygulamada 3 bin 320 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 1021'i hükümlü, 2 bin 299'u yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 320 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 1021'i hükümlü, 2 bin 299'u yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 320 kişi yakalandı.

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İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması, güvenlik güçlerinin sahada görünürlüğünün artırılarak vatandaşlara varlığını daha çok hissettirmesi, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün ülke genelinde "Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulamalar, 13 bin 257 ekip, 55 bin 472 personel ile 182 dedektör köpeğinin katılımıyla 4 bin 537 ikamet ve 1623 noktada gerçekleştirildi. Bu kapsamda, adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 344, yaralama suçundan 329, dolandırıcılık suçundan 101, cinsel suçlardan 75, yağma suçundan 64, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 6 kişi olmak üzere 1021'i hükümlü, 2 bin 299'u yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 320 kişi adli makamlara sevk edildi.

Uygulamalarda, 138 bin 597 araç denetlendi, 18 aranan araç tespit edildi, 11 bin 687 araca cezai işlem uygulandı, 731 araç ise trafikten men edildi.

21 bin 575 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 850 umuma açık yere cezai işlem uygulandı, 15 iş yeri de kapatıldı.

Operasyon ve uygulamalarda, 458 bin 472 kişi sorgulanırken, 1285 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si çocuk olmak üzere 29 kayıp kişi bulundu.

Her iki uygulamada, 18 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 499 mermi, 7 adet kesici/delici alet, 181 gram eroin, 144 gram esrar, 110 gram captagon, 217 kök kenevir ve 117 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde yapılan uygulamada 3 bin 320 kişi yakalandı - Son Dakika
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