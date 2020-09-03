Türkiye genelinde yarın kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak - Son Dakika

Türkiye genelinde yarın kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığınca, yarın ülke genelinde kapsamlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde yarın kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, yarın ülke genelinde kapsamlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, valiliklere, "Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge gönderildi.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelgede kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Denetimlere tüm il ve ilçelerdeki valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelinin yanı sıra köy ve mahalle muhtarları ve meslek odaları ile genel kolluk birimleri katılacak.

Salgının son dönemdeki seyrinin göz önünde tutulacağı denetimlerde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanları (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kontrol edilecek.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik bilinçlendirme ve rehberlik edici faaliyetlere ağırlık verilecek.

Hemen giderilebilir nitelikte, anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.

Yasaklara uymayanlara ceza verilecek

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk ve süreklilik oluşturan ya da kurallara aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

Bu bağlamda, vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde yarın kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak - Son Dakika

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