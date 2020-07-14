Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

Polis ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde 328 araç trafikten men edildi, 44 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Polis ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde 328 araç trafikten men edildi, 44 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmak amacıyla 11-12 ve 13 Temmuz'da özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 699 sürücünün araçlarında takograf bulundurmadığı, 676 sürücünün de çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Kontroller sonucunda 73 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımının kullanıldığı, 120 araçta yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektörün bulunmadığı, 121 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 291 aracın ise yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

3 bin 303 trafik kuralı ihlalinin yapıldığı tespit edilen denetimlerde, 328 araç trafikten men edilirken, 44 sürücünün de ehliyet belgesine geçici olarak el konuldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika
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