Türkiye genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde 2 bin 801 trafik kural ihlali tespit edildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde 33 bin 983 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 801 trafik kural ihlali tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yük taşıyan araçlara yönelik 13- 14 Mart tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, denetimlerde 33 bin 983 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 212 aracın hız sınırlarına uymadığı, 28 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 546 sürücünün takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 537 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 58 aracın ise zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirlendi.

Denetim kapsamında toplam 2 bin 801 trafik kural ihlali tespit edildi.